Гениальная аджика из свеклы: одной ложки хватает, чтобы сделать любое блюдо вкуснее

Ароматная аджика может быть приготовлена из такого не самого очевидного ингредиента, как свекла. И, что самое интересное, в таком варианте соус превращается в идеальное дополнение к мясным блюдам, добавить его можно и в борщ, чтобы добиться более яркого и насыщенного вкуса.