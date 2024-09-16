Гениальная аджика из свеклы: одной ложки хватает, чтобы сделать любое блюдо вкуснее

Ароматная аджика может быть приготовлена из такого не самого очевидного ингредиента, как свекла. И, что самое интересное, в таком варианте соус превращается в идеальное дополнение к мясным блюдам, добавить его можно и в борщ, чтобы добиться более яркого и насыщенного вкуса.
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