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Журналист Вароли: статья NYT о «Северных потоках» не вышла бы без разрешения Белого дома

Журналист Вароли: статья NYT о «Северных потоках» не вышла бы без разрешения Белого дома

Статья New York Times о причастности некой «проукраинской группировки» к терактам на «Северных потоках» не вышла бы без разрешения Белого дома, поскольку все западные СМИ находятся под контролем США, заявил американский журналист Джон Вароли.

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