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Вяльбе: ребята должны благодарить Бога, что они бегают рядом с Большуновым

Вяльбе: ребята должны благодарить Бога, что они бегают рядом с Большуновым

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российским лыжникам нужно благодарить Бога за то, что они сейчас соревнуются с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

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