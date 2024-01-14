Вяльбе: ребята должны благодарить Бога, что они бегают рядом с Большуновым

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российским лыжникам нужно благодарить Бога за то, что они сейчас соревнуются с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.
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