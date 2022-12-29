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Более 45 л донорской крови сдали росгвардейцы для столичных клиник

Более 45 л донорской крови сдали росгвардейцы для столичных клиник

В канун Нового года сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по городу Москве совместно с волонтерами «Молодежки Народного Фронта» сдали донорскую кровь и поздравили врачей и персонал отделения переливания крови НМИЦ ССХ им.

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