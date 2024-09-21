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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не извиняться же Соболеву перед фанатами? Надо приносить пользу «Зениту» на поле, а не подстраиваться под болельщиков». Александр Горшков о форварде

Такое мнение озвучил бывший футболист клуба из Санкт-Петербурга Александр Горшков. Во время матча с «Рубином» (2:0) в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева и подбрасывали надувного дельфина.

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