В Госдуме оценили слова премьера Японии о мирном соглашении с Россией

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал 23 октября заявление премьер-министра Японии Фумио Кисида о том, что страна сохранит курс на заключение мирного договора с Россией.
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