Киноч и Диманча: похожие снаружи, но разные внутри

В статьях про оружие мы уже не раз отмечали, что оно, во-первых, подвержено влиянию моды, как и все остальное, а во-вторых, что стремление сделать что-то свое в оружейной отрасли неистребимо точно так же, как и во всякой другой.
Популярные статьи
- Маневр ЧВК «Вагнер» при дальнейшем развитии успеха позволяет разрезать группировку противника в Артёмовске и блокировать гарнизон ВСУ в центре города
- Германская оппозиция заявила о потере канцлером ФРГ Олафом Шольцем связи с реальностью
- ВС РФ нанесли серию ударов по местам дислокации ВСУ в Харьковской области
Свежие комментарии