Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Корольков
    Что - то Брюсель поторопился. Некие придурки выписали ордер в суд Шойгу.  И он пришел. Путин тоже может прислать свои...Министр юстиции Ф...
  • Андрей Корольков
    Предлагаю создать фонд премирования тех, кто пристрелит ублюдков типа Бербок, Бушмана, Зеленского, Пелоси с Байденом ...Министр юстиции Ф...
  • федор
    Чмошник! Первым делом мы разложим тебе очки по разным карманам и укоротим твой поганый язык пассивный пидор пиндосовс...Министр юстиции Ф...

Киноч и Диманча: похожие снаружи, но разные внутри

Киноч и Диманча: похожие снаружи, но разные внутри

В статьях про оружие мы уже не раз отмечали, что оно, во-первых, подвержено влиянию моды, как и все остальное, а во-вторых, что стремление сделать что-то свое в оружейной отрасли неистребимо точно так же, как и во всякой другой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх