Политолог Агар: Основное давление по поводу баз РФ в Сирии исходит от США

Политолог из Турции Абдуллах Агар проинформировал о том, что власти Соединённых Штатов Америки предпринимают попытки надавать на Российскую Федерацию из-за её армейских баз на территории Сирийской Арабской Республики.
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