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Порошенко: Украина вступит в НАТО или повторит судьбу Афганистана и Израиля

Порошенко: Украина вступит в НАТО или повторит судьбу Афганистана и Израиля

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал три сценария окончания конфликта в стране. Политик на Киевском форуме безопасности заявил, что республика либо вступит в НАТО, либо повторит судьбу Афганистана и Израиля, его процитировала «Страна.

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