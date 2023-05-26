Порошенко: Украина вступит в НАТО или повторит судьбу Афганистана и Израиля

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал три сценария окончания конфликта в стране. Политик на Киевском форуме безопасности заявил, что республика либо вступит в НАТО, либо повторит судьбу Афганистана и Израиля, его процитировала «Страна.
Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал три сценария окончания конфликта в стране. Политик на Киевском форуме безопасности заявил, что республика либо вступит в НАТО, либо повторит судьбу Афганистана и Израиля, его процитировала «Страна.
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