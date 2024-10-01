КНДР сохранила за собой право на неожиданные стратегические меры в ответ на действия США

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КНДР сохраняет за собой право на неожиданные стратегические меры в ответ на действия США на юге Корейского полуострова, заявил заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет ТАСС.