КНДР сохранила за собой право на неожиданные стратегические меры в ответ на действия США

КНДР сохраняет за собой право на неожиданные стратегические меры в ответ на действия США на юге Корейского полуострова, заявил заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет ТАСС.
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