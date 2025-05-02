⚠️ Сочи готовится к непогоде 3 мая 2025 Синоптики предупреждают: ночью и утром 3 мая в Сочи ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра.
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⚠️ Сочи готовится к непогоде 3 мая 2025 Синоптики предупреждают: ночью и утром 3 мая в Сочи ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра.