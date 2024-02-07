Денис Недеогло – о строительстве на территории завода «Мезон»: "На эту проблему нужно смотреть реалистично"

На проблему строительства на территории завода "Мезон" в Кишиневе нужно смотреть реалистично. Обсуждаемый сейчас в обществе проект зонального градостроительного плана PUZ Mezon – это реальная попытка оживить данную территорию и решить накопившиеся там глобальные проблемы.