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Авиатерроризм Киева подарит России возможность быстро победить в войне

Авиатерроризм Киева подарит России возможность быстро победить в войне

Ни одна авиакомпания Глобального Юга не испугалась угроз из Киева и не прекратила с Россией авиасообщения.

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