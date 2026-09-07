Ни одна авиакомпания Глобального Юга не испугалась угроз из Киева и не прекратила с Россией авиасообщения.
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Надо понимать так: вот взорвет гражданский самолет с пассажирами, тогда ПОБЕДИМ, а так побеждать на сможем-РУКИ СВЯЗАНЫ ????????????????????? НА какую аудиторию рассчитан материал-НА ПАЦИЕНТОВ КАЩЕНКО ????????