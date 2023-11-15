Блогер Даня Милохин рассказал о своей жизни и заработках в интервью Евгении Медведевой. В отличие от его предыдущих заявлений о том, что у него нет средств для проживания, оказалось, что это не так.
Даня Милохин раскрыл, сколько зарабатывает после отъезда из России
Комментарии
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АП
Анатолий Поляков
А зачем Сбербанк во главе с либералом из 5-й колонны,Г.Грефом,раскручивает дебила?! Ясное дело,продолжается попытка оболванивания населения путём рекламирования и протаскивания таких вот дебилов милохиных,как образец для подражания молодым сопливым детям.За такую подрывную деятельность всех этих врагов либералов надо судить!!!
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18 час.
СК
Степан Капуста
У Данилы Милохина впереди долгая жизнь. Через 5 - 7 лет на скачущего и кривляющегося мальчика уже никто любоваться не захочет. От Данилы потребуется что-то более более значимое. Артист должен расти, совершенствоваться. Способен ли будет этот юноша без корней и харизмы, возможно без таланта, дальше быть востребованным и богатым? Посмотрим...
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16 час.
МГ
Марина Гайваровская
Зато через 5- 7 лет у него будет капитал для безбедной жизни на %. Но мне и многим людям не понятно, как можно за кривляния без образования столько зарабатывать, и это оплачивается. Это мы во всем виноваты, мы ходим на " фанеру" артистов, хотя нет голоса- на пенсию, как мы все. Мы оплачиваем концерты этих кривляк- уродов. А другие дети учатся или на войне гибнут, в 1000 раз лучше этих прихлебателей.
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14 час.
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