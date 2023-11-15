Даня Милохин раскрыл, сколько зарабатывает после отъезда из России

У Данилы Милохина впереди долгая жизнь. Через 5 - 7 лет на скачущего и кривляющегося мальчика уже никто любоваться не захочет. От Данилы потребуется что-то более более значимое. Артист должен расти, совершенствоваться. Способен ли будет этот юноша без корней и харизмы, возможно без таланта, дальше быть востребованным и богатым? Посмотрим...

МГ

Марина Гайваровская

Зато через 5- 7 лет у него будет капитал для безбедной жизни на %. Но мне и многим людям не понятно, как можно за кривляния без образования столько зарабатывать, и это оплачивается. Это мы во всем виноваты, мы ходим на " фанеру" артистов, хотя нет голоса- на пенсию, как мы все. Мы оплачиваем концерты этих кривляк- уродов. А другие дети учатся или на войне гибнут, в 1000 раз лучше этих прихлебателей.