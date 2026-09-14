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Лихачев потребовал от МАГАТЭ перестать скрывать виновников ударов по ЗАЭС

Лихачев потребовал от МАГАТЭ перестать скрывать виновников ударов по ЗАЭС

РИА Новости/Павел Лисицын Международное агентство по атомной энергии обязано не только фиксировать удары по Запорожской АЭС, но и открыто называть ответственных за эти преступления.

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