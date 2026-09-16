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Регионы России

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Минобороны Великобритании подтвердило смерть майора разведки Пола Уилкса на Украине

Минобороны Великобритании подтвердило смерть майора разведки Пола Уилкса на Украине

Министерство обороны Великобритании официально объявило о гибели майора разведывательного корпуса Пола Уилкса в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Украины.

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