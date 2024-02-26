Влияние агрессивных районов на развитие мозга детей

Дети, живущие в агрессивных районах, демонстрируют повышенную активность миндалевидного тела головного мозга, что сигнализирует о повышенной чувствительности к угрозам, влияя на психическое здоровье и социально-эмоциональное функционирование.
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