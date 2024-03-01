Думали, Москва промолчит? В Совфеде оценили заявление главы Пентагона о войне с русскими

Алексей Пушков выразил уверенность, что Ллойд Остин не до конца понимает свои слова о войне с русскимиНедавно министр обороны США Ллойд Остин заявил, что после поражения Украины начнётся война между Россией и НАТО.
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