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Скотти Барнс о «Торонто» с Каваем Ленардом: «Выглядит очень грозно. По сути, мы будем отнимать конфету у ребенка»

Звездный форвард «Торонто» Скотти Барнс ожидает, что приход двукратного MVP финалов Кавая Ленарда поднимет уровень команды.

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