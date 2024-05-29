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Новости Омска

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Глава Полтавского района Милашенко, попавший в ДТП и покинувший место аварии

Глава Полтавского района Милашенко, попавший в ДТП и покинувший место аварии, нашелся в больнице. По информации ГИБДД, он уже дал показания по факту происшествия.

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