Глава Полтавского района Милашенко, попавший в ДТП и покинувший место аварии, нашелся в больнице. По информации ГИБДД, он уже дал показания по факту происшествия.
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Глава Полтавского района Милашенко, попавший в ДТП и покинувший место аварии, нашелся в больнице. По информации ГИБДД, он уже дал показания по факту происшествия.