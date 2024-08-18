В России оценили инициативы Запада о мире на Украине

Не стоит доверять инициативам Запада о мире на Украине. Предложения западных стран о мирном урегулировании конфликта оценил глава парламента Крыма Владимир Константинов, назвав их пропагандистской и информационной уловкой, передает РИА Новости.
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