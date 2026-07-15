Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Киеве паника: Битва за Краматорск внезапно началась, русские на пороге главной «фортецi» Свободная пресса15 июля 2026, 13:00

В укроСМИ (заблокированы в РФ, как и другие нижеперечисленные вражеские источники) начался «плач Ярославны» о Краматорске.

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