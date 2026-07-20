Иван Моисеев: Штаты заботятся, чтобы не затоптали следы наших исторических луноходов Михаил Зубов На фото: первый вице-премьер Денис Мантуров и глава NASA Джаред Айзекман.
В NASA напряглись — за освоение космоса взялся сам Мантуров
Комментарии
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Игорь Максаков
Я ничего против не имею, но, а вообще Мантуров чем извстен? Какими производственными или научными достижениями???
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4 н.
Traveller
Ну Вы даёте!!! Сиплому по супер-пупер секретному указу Самого дали Хероя, а Вы не в курсах... 🤣
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4 н.
ВС
Владимир Соловьев
"За освоение космоса взялся сам Мантуров". В чём фишка то? Если "Старлинг" уже полный хозяин в космосе!
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3 н.
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