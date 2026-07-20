В NASA напряглись — за освоение космоса взялся сам Мантуров

Игорь Максаков Я ничего против не имею, но, а вообще Мантуров чем извстен? Какими производственными или научными достижениями???

Traveller Ну Вы даёте!!! Сиплому по супер-пупер секретному указу Самого дали Хероя, а Вы не в курсах... 🤣