БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 609 подписчиков

В NASA напряглись — за освоение космоса взялся сам Мантуров

В NASA напряглись — за освоение космоса взялся сам Мантуров

Иван Моисеев: Штаты заботятся, чтобы не затоптали следы наших исторических луноходов Михаил Зубов На фото: первый вице-премьер Денис Мантуров и глава NASA Джаред Айзекман.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
Я ничего против не имею, но, а вообще Мантуров чем извстен? Какими производственными или научными достижениями???
Ответить
4 н.
Traveller
Ну Вы даёте!!! Сиплому по супер-пупер секретному указу Самого  дали Хероя, а Вы не в курсах... 🤣
Ответить
4 н.
ВС
Владимир Соловьев
&quot;За освоение космоса взялся сам Мантуров&quot;. В чём фишка то? Если &quot;Старлинг&quot; уже полный хозяин в космосе!
Ответить
3 н.