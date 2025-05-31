Чимаев провел тренировку по борьбе с олимпийским чемпионом Садулаевым

Боец UFC Чимаев провел тренировку с двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Садулаевым. Напомним, поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319 в Чикаго.
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