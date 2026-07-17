Иран нанёс удары по объектам США на Ближнем Востоке

Военные Ирана атаковали объекты Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, информирует IRIB.«Иран нанёс сильные и продолжительные удары по базам США и сепаратистским группировкам курдов в Сулеймании в Ираке», — говорится в сообщении.
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