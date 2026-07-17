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Аргументы и Факты

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Иран нанёс удары по объектам США на Ближнем Востоке

Иран нанёс удары по объектам США на Ближнем Востоке

Военные Ирана атаковали объекты Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, информирует IRIB.«Иран нанёс сильные и продолжительные удары по базам США и сепаратистским группировкам курдов в Сулеймании в Ираке», — говорится в сообщении.

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