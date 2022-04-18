Новый учебно-производственный кластер в Уссурийске презентовали приморским школьникам

Новый учебно-производственный кластер в Уссурийске презентовали приморским школьникам

Уссурийский агропромышленный колледж провел день открытых дверей в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

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