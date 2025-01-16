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Россия и Белоруссия завершают подготовку к отмене роуминга

Россия и Белоруссия завершают подготовку к отмене роуминга

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Вопрос об отмене роуминга между РФ и Белоруссией, который обговаривается с конца 2010-х годов, почти закрыт – Москва и Минск заканчивают подготовку, а операторы ищут оптимальные пути снижения цен, заявили "Известиям" их представители.

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