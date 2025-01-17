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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Видимо, Ардашев лишние 2 кг на подъеме и не утащил. Я оливье не ел». Коростелев о победе в «разделке» на Кубке России

Коростелев накануне выиграл коньковую «разделку» на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани. Лидер общего зачета Ардашев занял четвертое место.

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