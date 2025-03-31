Следственный комитет расследует незаконную миграцию в Москве после жалоб жителей

В Москве организована проверка после сообщений о нарушении порядка мигрантами в хостеле. Следственный комитет занимается расследованием по факту незаконной миграции и самоуправства, инициированного перепланировкой, ведущей к обрушению фасада здания.
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