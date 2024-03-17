The Hill: Спикер Джонсон предрек Трампу второй срок в режиме «турбо»

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки республиканец Майк Джонсон выступил с заявлением о том, что при условии переизбрания бывший глава государства Дональд Трамп будет проводить политику, напоминающую его первый срок в качестве американского лидера.
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