Шольц в Кремле: миссия не удалась

Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию состоялся на пике эскалации международной обстановки, буквально за несколько часов до очередного объявленного «времени X» (предполагаемого начала наступления российских войск на Украину).
Популярные статьи
- NetEase: Мария Захарова ловко поставила на место Лиз Трасс из-за слов о скором «российском вторжении»
- Military Watch: Россия получила идеальную систему ПВО, которая не позволит истребителям США перечень океан
- Румыния требует от России возвращения золотого запаса, переданного в Москву в 1916 году на хранение
Свежие комментарии