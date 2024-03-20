Во дворах Петербурга усилят контроль за парковкой

Жители города сами расскажут о самом вопиющем нарушении до 25 марта. Государственная административно-техническая инспекция предупредила петербуржцев об усилении контроля за соблюдением правил парковки во дворах.
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