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Газета.ру

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Медведь напал на туриста и растерзал его в американском нацпарке

Медведь напал на туриста и растерзал его в американском нацпарке

В США турист пропал во время похода и стал жертвой нападения медведя. Об этом сообщает ABC 11.Несчастный случай произошел с 33-летним туристом из Флориды в национальном парке Глейшер в штате Монтана.

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