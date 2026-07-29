В США начали расследование в отношении экс-главного инфекциониста Фаучи

Юридический представитель штата Флорида, генеральный прокурор Джеймс Утмайер, заявил о запуске официального разбирательства в отношении бывшего ведущего специалиста США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.
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