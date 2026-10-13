Володин: российская демократическая система опирается на волю народа

Российская демократическая система открытая, конкурентная и опирается на волю народа. Враги нашей страны это прекрасно понимают и поэтому пытаются доказать обратное, так как отсутствие демократии стало их стандартом, подчеркнул Председатель Госдумы Вячеслав Володин.