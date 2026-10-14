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Царьград

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РЖД запускает турпоезд «Северное Приладожье» из Москвы

РЖД запускает турпоезд «Северное Приладожье» из Москвы

С 6 ноября РЖД запускают еженедельный туристический поезд «Северное Приладожье», который за два выходных дня доставит пассажиров из Москвы в Выборг и Сортавалу, где предусмотрены экскурсии и дополнительные поездки в горный парк «Рускеала» и к Ладожским шхерам.

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