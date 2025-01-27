Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свыше 300 тысяч палестинцев вернулись на север сектора Газа 27 января

Свыше 300 тысяч палестинцев вернулись на север сектора Газа 27 января

В понедельник, 27 января, в северную часть сектора Газа возвратились более 300 тысяч палестинцев. Люди возвращались по дорогам вдоль побережья Средиземного моря на западе и в восточной части сектора Газа.

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