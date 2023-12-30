МИД: РФ обсуждает с Азербайджаном решение вопроса с миротворцами в Карабахе

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин заявил, что в настоящее время Москва активно обсуждает с Азербайджаном решение вопроса с миротворцами в Нагорном Карабахе.
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