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МИД: РФ обсуждает с Азербайджаном решение вопроса с миротворцами в Карабахе

МИД: РФ обсуждает с Азербайджаном решение вопроса с миротворцами в Карабахе

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин заявил, что в настоящее время Москва активно обсуждает с Азербайджаном решение вопроса с миротворцами в Нагорном Карабахе.

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