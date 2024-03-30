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Депутат Госдумы Ивлев допустил, что кураторы теракта в «Крокусе» находятся в США

Депутат Госдумы Ивлев допустил, что кураторы теракта в «Крокусе» находятся в США

Депутат Государственной думы, генерал-майор в отставке Леонид Ивлев выразил мнение, в соответствии с которым заказ на теракт, произошедший в подмосковном «Крокус Сити Холле», мог поступить с территории США.

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