Депутат Госдумы Ивлев допустил, что кураторы теракта в «Крокусе» находятся в США

Депутат Государственной думы, генерал-майор в отставке Леонид Ивлев выразил мнение, в соответствии с которым заказ на теракт, произошедший в подмосковном «Крокус Сити Холле», мог поступить с территории США.
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