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Ольге Бузовой предложили сыграть свадьбу с Григорием Лепсом

Певица и ведущая Ольга Бузова никак не может найти свое счастье. Блогер Лена Миро, узнав, что Ольга Бузова вовсе не собирается весной замуж за некоего влиятельного политика (об этом рассказала на одном из шоу Tatarka FM), решила помочь певице.

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