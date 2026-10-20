Министерство обороны России рассказало, как военные связисты добровольческого подразделения «Барс-Курск» в составе группировки войск «Север» в свой профессиональный праздник поддерживают устойчивую связь между военными в Курской области.
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