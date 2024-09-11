Как 6 раз попал в Книгу рекордов Гиннеса бильярдист, который играет с законами физики

Так случилось, что до восемнадцати мальчик по имени Флориан Колер не интересовался бильярдом – что вполне объяснимо в эпоху социальных сетей и личных блогов: его внимание и сейчас в немалой степени сосредоточено на количестве подписчиков (давно перевалившем за миллион).
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