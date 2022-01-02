Новые Известия

914 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий
    Штоб продать СПГ пиндосы просто купили зеленых депутатов - в результате экономике и населению Германии кырдык - газ п...Озеленевшие на вс...
  • Себастьян Перейро
    Домой!Три человека ране...
  • Наталья Середа
    За Родину бдят день и ночь.Не спят и боятся, а вдруг народ хорошо заживетРемонт лимузина г...

В Санкт-Петербурге введены QR-коды для посещения ресторанов и магазинов

В Санкт-Петербурге введены QR-коды для посещения ресторанов и магазинов

При этом мера не коснется производственных столовых, ресторанов и кафе на территории гостиниц (для постояльцев), вокзалов и аэропортов, аптек, автозаправок, также магазинов, в которых продаются непродовольственные товары первой необходимости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх