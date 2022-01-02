В Санкт-Петербурге введены QR-коды для посещения ресторанов и магазинов

При этом мера не коснется производственных столовых, ресторанов и кафе на территории гостиниц (для постояльцев), вокзалов и аэропортов, аптек, автозаправок, также магазинов, в которых продаются непродовольственные товары первой необходимости.
При этом мера не коснется производственных столовых, ресторанов и кафе на территории гостиниц (для постояльцев), вокзалов и аэропортов, аптек, автозаправок, также магазинов, в которых продаются непродовольственные товары первой необходимости.
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