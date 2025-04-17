Родственники участников СВО получат новую льготу

Для участников специальной военной операции и их детей выделяют отдельную квоту для приема в вузы. Но закон не учитывает ситуацию, при которой мама ребенка воспитывает его вместе с отчимом, участвующим в СВО.
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