В СИЗО скончался обвиняемый в хищениях при строительстве котельных

Как стало известно “Ъ”, прокуратура и следственные органы начали проверки по факту смерти в следственном изоляторе Тамбова 66-летнего военного пенсионера Юрия Чернышова, которого вместе с его партнерами по компании «Компьюлинк» и бывшим местным вице-губернатором обвиняют в хищении 120 млн руб.
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