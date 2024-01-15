В СИЗО скончался обвиняемый в хищениях при строительстве котельных

Как стало известно “Ъ”, прокуратура и следственные органы начали проверки по факту смерти в следственном изоляторе Тамбова 66-летнего военного пенсионера Юрия Чернышова, которого вместе с его партнерами по компании «Компьюлинк» и бывшим местным вице-губернатором обвиняют в хищении 120 млн руб.