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Тото Вольфф: «Мне кажется, решение «Феррари» дать пилотам бороться друг с другом – это здорово»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о том, стоит ли «Феррари» уже начать применять командную тактику в борьбе с «Ред Булл» и Максом Ферстаппеном.

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