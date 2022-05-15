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Олимп-ФНЛ. СКА принимает «Оренбург», «Торпедо» в гостях у «Енисея», «Факел» сыграет с «Металлургом»

Олимп-ФНЛ 37-й тур СКА Хабаровск – Оренбург Дата проведения 15 мая, 10.00, «им. Ленина» Онлайн матча   Велес – Балтика Дата проведения 15 мая, 13.

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