Русские между двух огней: Диаспоры захватывают Иваново, силовики бездействуют

Александр Пятнистый Андрюшенька, вот не мусора только...Изначально, в 20-е был не МУР-Московский Уголовный Розыск - а МУС - Московский Уголовный Сыск (отрыжка старого мира) - оттуда и пошли мусора (но то были люди, стоявшие на защите народа), а эти даже не мусора- грязь, шелупонь, продажные твари-далее по списку

Александр Пятнистый Придется бить в параллель, на месте урюков, чтоб не залупались, а далее- всех перечисленных