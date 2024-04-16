Местную молодёжь избивают целые банды уроженцев южных республик, а местная полиция не только не видит криминала в упор, но и обвиняет в экстремизме самих потерпевших.
Русские между двух огней: Диаспоры захватывают Иваново, силовики бездействуют
Комментарии
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Александр Пятнистый
Андрюшенька, вот не мусора только...Изначально, в 20-е был не МУР-Московский Уголовный Розыск - а МУС - Московский Уголовный Сыск (отрыжка старого мира) - оттуда и пошли мусора (но то были люди, стоявшие на защите народа), а эти даже не мусора- грязь, шелупонь, продажные твари-далее по списку
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1 час.
Александр Пятнистый
Придется бить в параллель, на месте урюков, чтоб не залупались, а далее- всех перечисленных
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1 час.
Александр Пятнистый
Ильдус, а ты то сам, пойдешь с ивановцами или с кем еще- своих единоверцев херачить или только на словах? Пойми правильно, всякие тут муллы и подмульники уже такое плели в сторону мигрантов...
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1 час.
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