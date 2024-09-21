Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский на днях сообщил, что его "план победы" уже готов. Теперь он вознамерился представить его в Вашингтоне, для чего он собрался посетить США буквально на следующей неделе.
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