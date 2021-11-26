Происшествия

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В Приамурье перед судом предстанет организатор кредитного потребительского кооператива, действовавшего по принципу финансовой пирамиды

«Следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

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